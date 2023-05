Calcio | Mourinho | ' Dybala? Ha 20-30 minuti'

Possibile Sì, perché troppi erano i giornalisti stranieri che gli hanno chiesto del suo passato e del suo futuro, ma alla fine della conferenza Joséha voluto rispondere anche alla domanda ...a breve il servizio completo Leggi anche Il futuro di, la carta Lukaku e gli alibi di Allegri Leggi i commentiCoppe: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 30 maggio 2023... in 15 mila già a Budapest, Olimpico sold - out con i maxischermi Ancelotti: 'esperto in ...99/mese Roma: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 30 maggio 2023

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...«Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare. Il Siviglia ha tanta esperienza e storia». Mourinho presenta così la finale di Europa League. L'allenatore della Roma è ...