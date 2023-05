Calcio | Galliani | spero lunedì Palladino firmi col Monza

(Di martedì 30 maggio 2023) "Se mi aspettavo ilal primo anno così in alto? È una grande grande emozione, era qualcosa di impossibile da pensare, andare in Serie A e non solo rimanere ma battere squadre incredibili come ...

Presente al teatro Manzoni di Milano in occasione della presentazione del libro di AdrianoMarotta ha risposto così dopo la decisone di in campionato: " È una situazione nella quale non ...... che ha aperto un dibattito nel mondo delitaliano, tra chi pensa che la chiusura della faccenda sia una cosa positiva e chi risponde con un 'no comment'. Adriano, ad del Monza, si è ......al Teatro Manzoni di Milano per la presentazione dell'autobiografia discritta dal nostro Luigi Garlando. "Adriano - ha continuato Marotta - è in assoluto il miglior dirigente del...

Marotta: "Galliani rappresenta in assoluto il miglior dirigente del calcio italiano, un esempio...

Questo pomeriggio, in un grande evento al Teatro Manzoni di Milano, Adriano Galliani presenta la sua autobiografia “Le memorie di Adriano G.”. L'ex AD rossonero parla dal palco ...Adriano Galliani, alla presentazione del suo libro, è tornato a parlare anche dell'ipotesi di vedere Ibrahimovic al Monza ...