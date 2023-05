Cala l' export italiano | rallenta l' industria meccanica

Dal commercio estero e dalle fabbriche metalmeccaniche arriva un segnale di rallentamento per la crescita dell'economia italiana. Le esportazioni nazionali verso i paesi extraeuropei sono diminuite ad ...Istat, l'del 2,1% ad aprile, per l'import +13,9% - L'Istat stima, ad aprile, una diminuzione congiunturale per le esportazioni del 2,1%, nel secondo calo consecutivo, 'cui contribuiscono ...Quanto alle destinazioni degli scambi, l'verso Regno Unito ( - 15,1%), paesi OPEC ( - 8,1%), paesi ASEAN ( - 6,3%) e Cina ( - 2,4%) è in diminuzione in termini tendenziali; aumentano, invece, ...

Istat: commercio estero, ad aprile cala export extra Ue, forte crescita import Il Sole 24 ORE

