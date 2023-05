Cagliari-Parma | formazioni ufficiali | Ranieri con Lapadula | Pecchia punta su Vazquez

(Di martedì 30 maggio 2023) Nella serata di martedì 30 maggio alle ore 20:30 si disputa l’incontro d’andata delle semifinali playoff di Serie B tra. I padroni di casa hanno chiuso la stagione in crescendo nel turno preliminare della post season hanno sconfitto per 2-1 il Venezia grazie alla doppietta del capocannoniere della cadetteria Gianluca. Gli ospiti si sono qualificati direttamente alle semifinali dopo aver raggiunto il quarto posto nel campionato regolare. Gianluigi Buffon, portiere delIl tecnico Claudioschiera il suocon il 4-3-1-2. Davanti al portiere Radunovic la difesa sarà guidata da Dossena e Altare. Centrocampo a tre con Nandez e Rog ...

Le probabili formazioni di(4 - 3 - 1 - 2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri ...Le formazioni ufficiali di, andata delle semifinali playoff della Serie B 2022/2023 . I padroni di casa, che hanno chiuso la regular season al quinto posto, hanno sconfitto per 2 - 1 il Venezia nel turno ...Che la battaglia abbia inizio. Stasera ilgioca all'Unipol Domus diper l'andata della semifinale playoff. E' la prima volta in serie B in 110 anni di storia. Dettagli e sfumature di una partita che si preannuncia ...

Cagliari-Parma, le probabili formazioni di ParmaLive.com Parma Live

Si va in scena. Il Cagliari e il Parma si affrontano questa sera. La sfida fra isolani e ducali è valida per la semifinale d’andata dei playoff. Una vittoria potrebbe essere decisiva in vista della pa ...Il Cagliari Baseball, da tre anni nella massima serie italiana, ha iniziato lo scorso weekend il cammino nella Poule Salvezza dopo essere arrivato terzo al termine della prima fase della stagione. L’u ...