Busquets | «Luis Enrique al Napoli? Non è facile superare Spalletti»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 30 maggio 2023)intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parla anche die dell’opzione. Lei è stato con, al Barcellona col triplete del 2015, e in nazionale: la sua ultima partita con la Spagna è stata quella dei 1000 inutili passaggi col Marocco. Il requiem del tiqui-taca? «Contro squadre molto chiuse hai due opzioni: cross in area per due attaccanti forti o ali che saltano gli avversari, come Vinicius o Dembélé. Se non hai questi giocatori diventa difficile. Li ci siamo ingolfati. Ma iolo vedo benissimo: è un allenatore che ha le idee molto molto chiare, un leader che spiega e illustra bene le cose». Si parla di lui per il. «Si, ho letto. Però ilcon ...