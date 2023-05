(Di martedì 30 maggio 2023) ... Sergiointervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parla anche die dell'opzione. Lei è stato con, al Barcellona col triplete del 2015, e in nazionale:...

... Sergiointervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parla anche diEnrique e dell'opzione Napoli. Lei è stato conEnrique, al Barcellona col triplete del 2015, e in nazionale:...E che nel 2020 era ancora in seconda divisione: poi il volo sulle ali diOpenda, 20 gol in questo torneo. A Marsiglia, Monaco e Lione restano le briciole. Leggi anche Il Barça saluta, ......anche che le scelte diEnrique si basano anche sul materiale che ha a disposizione, quindi con i giocatori che allena. L'ha dimostrato proprio con la Spagna nell'ultimo quadriennio: con,...

Busquets: «Luis Enrique al Napoli Non è facile superare Spalletti ... IlNapolista

Una pareja de estudiantes de medicina es atacada por los matones del pueblo. Después del suicidio de su mujer, el esposo jura vengarse de sus atacantes.Desde que vistieron la camiseta del FC Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba lo dieron todo. Esfuerzo, profesionalidad y compromiso. En el emotivo adiós al Camp Nou ...