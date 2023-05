Brucellosi | Muscarà | “De Luca mal consigliato o che altro?”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il presidente della Regione Campania, che ignora bellamente il secondo comma dell’articolo 120 della Costituzione Italiana sulla possibilità dei poteri di surroga del Governo per violazione delle norme comunitarie o per mancata tutela dell’unità giuridica ed economica dei territori, omette di dire che è stato eletto nel 2015 e che in otto anni labufalina è aumentata e che centinaia di aziende casertane sono fallite o non hanno più un solo capo”. Lo afferma la consigliera regionale campana del Gruppo Misto Maria. “Quanto alla rappresentatività degli allevatori in protesta – aggiunge la consigliera regionale – Dedovrebbe sapere bene che sulle 570 aziende iscritte nel registro unificato del comparto sono ben oltre 300 quelle che hanno bocciato non solo l’ultimo piano di eradicazione ...