Brucellosi | gli allevatori a De Luca | “Il Governo può commissariare”

"Il Governo, contrariamente a quello che dichiara il presidente De Luca, ha la piena potestà di assumere iniziative avocando a se la risoluzione di problemi di rilievo nazionale come è la tutela della filiera bufalina dalla brucellosi, e soprattutto come nel caso casertano in cui c'è un problema sanitario irrisolto da dieci anni che investe un settore strategico per l'intero Made in Italy del Paese, come è quello della mozzarella di bufala campana dop". Così Gianni Fabbris, portavoce del coordinamento degli allevatori bufalini del Casertano, che da un anno e mezzo protestano chiedendo il ritiro del piano della Regione Campania di eradicazione della brucellosi e tbc bufaline, replica alle parole del presidente De Luca, secondo cui il Governo "non può commissariare assolutamente niente".

