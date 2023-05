Bruce Willis su Amazon Prime Video in un imperdibile film d' azione | titolo e trama

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 30 maggio 2023)è in undiche non potete proprio perdervi: ecco come si chiama e di cosa tratta Classe 1955,non necessita di grandi presentazioni: è un attore, produttore e musicista americano molto noto. Salito alla ribalta grazie al teleMoonlighting datato 1985, di tempo da allora ne è passato tantissimo. Così la sua carriera ha avuto un balzo in avanti pazzesco, in particolare nel momento in cui ha vestito i panni di John McClane in Die Hard. È uno dei pochi protagonisti did'che riesce ad essere ricordato per interpretazioni stratosferiche. A parte Die Hard, alcuni tra le sue pellicole di maggior successo sono state Pulp Fiction, L'Esercito ...