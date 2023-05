(Di martedì 30 maggio 2023) "Codice identificativo nazionale (Cin) assegnato dal ministero del Turismo a ogni immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche", multe per chi affitta senza averlo e nei ...

'Nelladelsi confermano infatti alcune scellerate decisioni assunte dai precedenti governi come la possibilità di non registrare all'Agenzia delle Entrate i contratti inferiori a trenta ...Sono alcune delle novità delsugli affitti brevi su cui è al lavoro il governo, secondo unache circola in queste ore. Il provvedimento, che la ministra Daniela Santanchè aveva promesso ......del Turismo Daniela Santanché hanno scelto di dare vita a quello che è già stato soprannominatoaffitti brevi . Secondo quanto riporta l'agenzia Lapresse , tra le misure contenute nelladel ...

Bozza ddl affitti brevi, almeno due notti di soggiorno - Cronaca Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Tra le misure che il governo vuole introdurre, un codice identificativo per gli immobili in affitto per finalità turistiche e l'obbligo di permanenza di due notti nei centri storici ...