Boutique Margherita 66 | si presenta a Giugliano la collezione che si ispira a Ibiza | Mykonos e Capri

(Di martedì 30 maggio 2023) Sidomani, mercoledì 31 maggio, ain Campania (in via Salvatore Allende 15) laestiva di66.D’Ausilio, la giovane imprenditrice che ha dato vita al brand, invita amiche e clienti a partecipare (dalle ore 18 alle 20,30) a un evento che, tra brindisi e aperitivi selezionati, si propone di coniugare shopping e entertainment in un clima di distensione e allegria. Sulle note dei tormentoni estivi proposti dal dj set live, fuori e all’interno del negozio sfileranno le modelle proponendo outfit “vacanzieri”,ti alle mete più gettonate, da Formentera e, a66 dispone di 36 brand ...

... mentre vagava, è andato ad impattare contro la vetrina di una nota, causando danni e ... Santa, a cena con i cinghiali nel ristorante al porto TAGS cinghiale portofino CONDIVIDI ...... ovvero il Caput Mundi, la 'mall' posta al quinto piano del Terminal Gianicolo, a due ... La serata, condotta come sempre in modo impeccabile daPraticò - organizzatrice del concorso ...... ovvero il Caput Mundi , la 'mall' posta al quinto piano del Terminal Gianicolo, a due ... La serata, condotta come sempre in modo impeccabile daPraticò - organizzatrice del concorso ...