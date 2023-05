Borsa | Milano chiude debole con l' energia | in luce le utility

Ladi( - 0,16%) conclude debole la seduta, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari, appesantita dall'energia, limita i danni grazie alla performance positiva delle utility. Lo ...Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza diche si posiziona sulla linea di parità. Senza direzione intanto l' S&P - 500 sullaa stelle e strisce. L' Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. Seduta positiva ...Petrolio ko in vista di Opec+, male il food . L'apprensione sul voto del Congresso per l'innalzamento del tetto del debito Usa, il tonfo del petrolio in vista del meeting Opec+ della prossima ...

Borsa: Milano chiude debole (-0,16%) - Economia Agenzia ANSA

La Borsa di Milano (-0,16%) conclude debole la seduta, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari, appesantita dall'energia, limita i danni grazie alla performance positiva delle utility. Il rialzo dell'inflazione rischia di erodere rapidamente il potere di acquisto dei 1.600 miliardi di euro che le famiglie italiane tengono liquidi nei conti correnti.