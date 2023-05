Borsa | apertura poco mossa per i listini asiatici

(Di martedì 30 maggio 2023)per le Borse asiatiche, con gli investitori che attendono l’ufficializzazione dell’accordo al Congresso Usa sull’innalzamento del tetto sul debito, previsto per domani.Focus sull’inflazione europea in arrivo domani e sul mercato del lavoro Usa

Focus sull'inflazione europea in arrivo domani e sul mercato del lavoro Usapoco mossa per ... Anche ladi Hong Kong ha aperto la seduta poco mossa: l'indice Hang Seng segna nelle prime ...Indice Hang Seng +0,12% a quota 18.574,19 all'pomeridiana.Indice SSE - 0,21% a quota 3.214,67 all'pomeridiana. 30 - 05 - 2023 07:08

Apertura poco mossa per le Borse asiatiche, con gli investitori che attendono l’ufficializzazione dell’accordo al Congresso Usa sull’innalzamento del tetto sul debito, previsto per domani.Focus sull’i ...La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco mossa, orfana di Wall Street, per il giorno di festività nazionale negli Stati Uniti, con gli investitori che attendono l'ufficializzazione dell'accordo al Con ...