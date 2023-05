Bonaccini commissario? Forse a metà

(Di martedì 30 maggio 2023) Scendono ogni giorno di più le quotazioni di Stefano, presidente dell’Emilia Romagna, per il ruolo dialla Ricostruzione della regione che governa e che è stata devastata in diverse zone dall’alluvione. Scendono ogni giorno di più le quotazioni dialla ricostruzione post alluvione che ha colpito la regione che governa Il governo lavora a un piano che non si sa quando approderà in Consiglio dei ministri e che prevede una struttura nazionale per la ricostruzione, con una persona al comando che possa riuscire a gestire, alla stregua di un piccolo dicastero, i fondi nazionali, europei e del Pnrr per le aree colpite dal dissesto idrogeologico. Il progetto rappresenta l’ennesima bocciatura da parte dell’esecutivo sull’ipotesi di affidare l’incarico a, ...

E la mancanza ancora della nomina di un'Vabbè, si vedrà', ha risposto ai giornalisti. ... con Gianfranco Pagliarulo,, il leader Cgil Maurizio Landini, il sindaco Matteo Lepore.... poco presente, pochissimo parlante, ha ignorato il malessere dei riformisti del suo partito, non ha combattuto la partita Rai, non ha difeso Stefanosulla questione delin ...'Vogliamo rialzare questa terra il prima possibile come per il terremoto', prosegue, e la ... E sul, chiosa, 'si vedrà'. Mattarella è stato accolto con gli applausi entusiastatici ...

Commissario Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “Il governo nomini chi vuole, io continuerò a lavorare” La7

Il sindaco: “Al di là delle parole del presidente Meloni, ci sono ministri e parlamentari di Fdi e Lega che intervengono contro la scelta del governatore. Se non lo si vuole si dica perché. La scelta ...Matteo Lepore, sindaco di Bologna: "Il governo Meloni non è rispettoso nei confronti dei cittadini. Stefano Bonaccini è la scelta naturale, se qualcuno non lo vuole spieghi perché"..