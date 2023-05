Blu e Flippy - Amici per le pinne | A Cinecittà World l' anteprima del film di animazione

(Di martedì 30 maggio 2023) Blu eper lesbarca a Roma: il 4 giugno, a, si terrà l'deldidiretto da Mohammad Kheirandish. L'appuntamento è per il 4 giugno a: il Teatro 4 del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma ospiterà l'di Blu eper le, ild'in 3D scritto e diretto da Mohammad Kheirandish in uscita al cinema l'8 Giugno distribuito da Adler Entertainment. Grazie ad Adler Entertainment, la casa di produzione iraniana Sky Frame Studio, già molto nota in Germania e conosciuta all'estero grazie alle sue serie tv ...

L'appuntamento è per il 4 giugno a Cinecittà World : il Teatro 4 del Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma ospiterà l' anteprima di- Amici per le pinne , il film d'animazione in 3D scritto e diretto da Mohammad Kheirandish in uscita al cinema l'8 Giugno distribuito da Adler Entertainment. Grazie ad Adler ...Leggi anche Un giugno tutto animato: Spider - Man Across the Spider - Verse, Elemental, Ruby Gillman eQuel che è certo è che Miles Morales, Gwen Stacy e Peter B. Parker saranno tre dei ...Dall'8 giugno, grazie ad Adler Entertainment, arriverà nelle sale italiane il film animato- Amici per le pinne , scritto e diretto da Mohammad Kheirandish, di cui potete vedere una clip in anteprima. Nel video si assiste a un confronto pieno di emozioni causato da una scoperta ...

Blu e Flippy - Amici per le pinne: A Cinecittà World l'anteprima del ... Movieplayer

Blu e Flippy - Amici per le pinne sbarca a Roma: il 4 giugno, a Cinecittà World, si terrà l'anteprima del film di animazione diretto da Mohammad Kheirandish.Blu e Flippy - Amici per le pinne arriverà al cinema dall'8 giugno e ora potete vedere in anteprima una clip tratta dal film animato.