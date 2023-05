Bergamo | ritocco alla tassa di soggiorno | il tetto massimo passa da 4 a 5 euro | esenzione per gli ostelli

(Di martedì 30 maggio 2023). Cambiano le tariffe dell’imposta di. Lo ha deciso il consiglio comunale che si è tenuto nella serata di lunedì 29 maggio con una delibera a firma del vice sindaco Sergio Gandi, con una serie di modifiche che entreranno in vigore dal 1 agosto e mirano a salvaguardare gliche saranno esenti. Un incremento pari a 1per tutti i soggiorni. Oltredi, anche la scelta, approvata all’unanimità, di cambiare la destinazione d’uso di 1800 metri quadrati cheno da religioso a scolastico sull’area dei Monfortani. Cancellata la previsione edificatoria della scheda di servizio relativastruttura delle ex Canossiane, complesso dismesso e più volte ...

Le modifiche al regolamento comunale: chi alloggia in ostello non pagherà più l'imposta. Per tutte le altre strutture il massimo passa da 4 a 5 euro