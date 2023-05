Ben 1200 scuole presto verranno chiuse | il motivo è molto grave | Italia a pezzi

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 30 maggio 2023) L’istruzione è uno dei servizi più importanti che lo Stato possa offrire. Lacrisi demograficana metterà a dura prova il sistema. Il calo demografico, ovvero la diminuzione della popolazione in una determinata area geografica, è un fenomeno che sta assumendo proporzioni significative in molte parti del mondo. Questa tendenza ha conseguenze che vanno oltre l’aspetto puramente numerico, influenzando diversi aspetti della società. Tra i vari effetti del calo demografico ci sarà la chiusura di moltissimein tutta– grantennistoscana.itUno dei settori più colpiti dal calo demografico è quello dei servizi offerti dalla comunità, come le infrastrutture, l’assistenza sanitaria, l’istruzione e molti altri. La popolazionena, come è ormai noto, sta diminuendo di anno in anno. ...