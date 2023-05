Beatrice Quinta | «Famiglia è dove sei te stesso»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 30 maggio 2023) La cantante il prossimo 24 giugno sarà la madrina del Pride di Palermo: «È importante mantenere alta l'attenzione, ho vissuto la lotta per i diritti sulla pelle dei miei amici». E qui ci racconta le priorità di oggi: la musica, chi conta davvero. Per le relazioni, invece, non è il momento: «L’attrazione fatale è bella, ma dura poco. In questo momento non voglio che nessuno sia fatale per me».