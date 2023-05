Bayern Monaco | ok di Hoeness | pronto il colpo da 100 milioni di euro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 maggio 2023) Ilha l’ok di Uli, in odore di tornare da presidente: si lavora alda 100diSecondo quanto riferito da Sky Sport DE, ilavrebbe l’ok di Uli, in odore di ritorno in presidenza, per mettere a segno unda ben 100diin vista della prossima stagione. Si tratta di Declan Rice, centrocampista in forza al West Ham ma ormaia cambiare aria per unirsi ad un club di maggior blasone.