hanno letteralmente asfaltato il centrosinistra. Elly Schlein deve fare i conti con una batosta senza precedenti: il centrodestra ha vinto praticamente ogni sfida. Solo a Vicenza ha vinto ...L'unica bandiera "rossa" piantata aiIl centrosinistra può vantare la sola vittoria di ... vittoria della destra in Grecia,della destra in Finlandia, etc.) in Italia fa più male ...Aiil centrodestra prevale sul centrosinistra nelle grandi città, tranne che a Vicenza. È l'... già i suoi primi comizi sono stati un". L'altro ballottaggio importante per gli ...

Ballottaggi, trionfo centrodestra: 5-1. E passa anche a Catania. Il centrosinistra vince solo a Vicenza ilmessaggero.it

La lezione di Meloni alla neosegretaria dem. Gli elettori hanno testa, cuore e preoccupazioni altrove. Non votano Pd e nemmeno i suoi alleati ...Il centrodestra trionfa ovunque nei ballottaggi del Lazio, vincendo tutte le sfide a Velletri, Rocca di Papa, Anagni e Aprilia. Dopo Latina, Fiumicino, Pomezia, Terracina e Ferentino al primo turno, ...