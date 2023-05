Bacio omosessuale censurato da Dirigente | scoppia la polemica

(Di martedì 30 maggio 2023) Una controversia si è scatenata all'interno di un istituto dell'Emilia-Romagna, una scuola superiore, in seguito alla presunta opposizione della preside alla selezione di una fotografia che ritrae due ragazzi che si baciano. La fotografia era stata presentata in un concorso interno alla scuola, organizzato come progetto contro le mafie, coinvolgendo insegnanti e studenti. Secondo alcune professoresse, la fotografia avrebbe meritato il premio chiamato 'Libertà', ma la preside si sarebbe opposta. Come riporta un lancio ANSA. L'articolo .

Polemiche all'interno dell'istituto Fermi di Modena, una scuola superiore, dopo che la preside si sarebbe detta contraria alla selezione di una fotografia che ritrae due ragazzi che ...In una scuola di Modena un concorso fotografico anti-mafia scatena la polemica, e interviene anche il Pd che coinvolge il ministro Valditara ...