Avrà l' immunità Così Putin potrà viaggiare senza essere arrestato

Alla fine ha vinto lui: Putinl'diplomatica dal Sudafrica per poter partecipare al vertice dei Paesi Brics (Russia, Brasile, India, Cina e Sud Africa) in programma a fine agosto. Nonostante il mandato di arresto ...Il Parlamento di Chisinau ha deciso di cancellare l'a Martina Tauber, deputata del partito ... Si chiamerà "Centro patriottico", eil compito di "coordinare e attuare una politica sulla ......in essere con le agenzie Onu che secondo i trattati garantiscono al personale diplomatico... Mancano solo poche ore e sapremo quale rispostadato il governo.

Il Sudafrica concede l'immunità diplomatica a Putin per volare al ... Open