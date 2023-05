Automotive | Urso inaugura la prima gigafactory | Produrre batterie per non dipendere dalla Cina

(Di martedì 30 maggio 2023) “è fondamentale per raggiungere nel tempo l’autonomia strategica europea sullee sull’automobile elettrica perché oggi tutti noi dipendiamo sostanzialmente”. Lo ha detto Adolfo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, incontrando la stampa a margine dell’zione, a Billy- Berclau, dellaeuropea realizzata dal gruppoCells Companies (Acc), la joint venture paritetica tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies a Douvrin. All’evento erano presenti anche il ministro francese dell’Economia Bruno Le Maire, il ministro tedesco per i Trasporti Volker Wissing, il Presidente della Regione Nord della Francia, Xavier Bertrand, e gli ...

...Adolfo, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, incontrando la stampa a margine dell'inaugurazione, a Billy - Berclau, della prima gigafactory europea realizzata dal gruppo......che impegni Stellantis e il governo a una politica comune di sostegno all'industria dell'... Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine dell'...... Adolfo, per la Francia Bruno Le Maire, ministro dell'Economia, Agnes Pannier - Runacher, ... parlando di una "trasformazione darwiniana", che si sta verificando nel settorea livello ...

Automotive, Urso inaugura la prima gigafactory: Produrre batterie ... Il Denaro

Il secondo sito di produzione di batterie elettriche, realizzati in collaborazione con Mercedes Benz, sarà in Germania e il terzo in Italia, a Termoli, per un investimento complessivo di 7,3 miliardi ...Il ministro Urso annuncia un tavolo con l'azienda per riscrivere la strategia italiana sul settore: "Necessario per il lavoratori" ...