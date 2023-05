Autobus vola nel dirupo | 20 feriti | 2 studenti in codice rosso

(Di martedì 30 maggio 2023) su Tg. La7.it - Un pullman con a bordo 20 passeggeri, compreso l'autista, è finito fuori strada nel comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara, lungo la strada provinciale 37: ...

L'ha fatto un volo di oltre 70 metri, precipitando in una scarpata. Tranne una donna, un'insegnante, gli altri passeggeri sono studenti tra i 15 e 17 anni, che frequentano l'istituto ...

Un pullman con a bordo 20 passeggeri, compreso l'autista, è finito fuori strada nel comune di Zeri, in provincia di Massa Carrara, lungo la strada provinciale 37: l'incidente è accaduto attorno alle 1 ...