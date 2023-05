Ausilio con Carnevali | «Abbraccio per Frattesi? Un po’ caro»

I sopravvissuti, arrivati a riva grazie all'aiuto di un gruppo di ragazzi a bordo di una barca, e di un secondo skipper arrivato in loroun secondo natante, dopo un breve passaggio in ...Marotta e Antonello (LaPresse) - Calciomercato.itL'occasione, come detto, è stata la presentazione del libro di Adriano Galliani, alla quale entrambi i dirigenti hanno presenziato. Al ...Giuseppe Marotta e Pierola collaborazione di Dario Baccin, starebbero studiando un eventuale contratto da proporre all'attaccante italiano per convincerlo a trasferirsi all'Inter nella ...

VIDEO FCIN1908 / Ausilio, siparietto con Carnevali: “Abbraccio per Frattesi Un po’ caro” fcinter1908

Tredici passeggeri israeliani, otto italiani, nessun nucleo familiare a bordo a parte lo skipper e la compagna di origini russe, un compleanno da festeggiare. Sono ancora diversi i punti da chiarire n ...L’inchiesta realizzata da Giulia Innocenzi con l’ausilio di immagine fornite da "Last Chance for Animals" dipinge un quadro inquietante delle condizioni di alcuni allevamenti che forniscono animali al ...