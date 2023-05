Qui sotto, una versione fortemente processata per mettere in evidenza i filamenti e le regioni più deboli di interazione col mezzo(in negativo). Credits: ESA/Hubble & NASA, M. ...Qui sotto, una versione fortemente processata per mettere in evidenza i filamenti e le regioni più deboli di interazione col mezzo(in negativo). Credits: ESA/Hubble & NASA, M. ...

Attrito Intergalattico Alive Universe Today