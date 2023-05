“Attentato terroristico” Droni ucraini attaccano Mosca | alba infuocata

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 maggio 2023) Una nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. Sono 8 iche all'hanno preso di mira, capitale della nazione guidata da Vladimir Putin, colpendo una zona residenziale, ‘Nuova'. I dettagli dell'attacco di Kiev al cuore della città sono stati resi noti dal Ministero della Difesa russo. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, sono 5 iabbattuti dalla difesa aerea, mentre sono stati colpiti due edifici residenziali e non ci sono state vittime. L'incidente è stato etichettato come ‘' dai servizi di sicurezza russi, che hanno spiegato che “il drone ha colpito i piani superiori di un edificio residenziale in via Profsoyuznaya 98. La facciata e i vetri della casa sono ...