Attacco hacker a Regione Abruzzo | mail malevole a dipendenti

(Di martedì 30 maggio 2023) L'Aquila - Ancora problematiche legate a tentativi da parte didi attaccare il sistema informatico della giunta regionale abruzzese. Idellasi sono visti recapitare messaggi di posta elettronica provenienti dall'indirizzo 'Amministrazione di Sistema'. In una nota interna dal titolo '' inviata ai circa 1.500, i sistemi informatici regionali informano che sono arrivate e stanno arrivando "strane con l'intento di rubare le credenziali di accesso ai sistemi". I dirigenti regionali ed i tecnici informatici invitano a cestinare lesenza cliccare su alcun link in esse contenuto e raccomandano "nel caso in cui abbiate erroneamente cliccato sul link siete pregati di informare ...

