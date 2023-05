Atalanta e Tenaris ancora insieme | chiuso l’accordo per la fornitura della Curva Sud

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 maggio 2023) Dalmine.Dalmine ha annunciato nel pomeriggio di lunedì (29 maggio) di averdidi tubi strutturali per la coperturaSud del Gewiss Stadium dell’. Al termine di questa stagione calcistica inizieranno i lavori per completare la riqualifica, iniziata nel 2019, che prevedono la completa copertura ancheMorosini del Settore ospiti e dei Distinti Sud, oltre che la realizzazione del parcheggio interrato adiacente. I lavori partiranno il 5 giugno e, come già nel resto dello stadio, anche in questo caso saràa fornire tubi e materiali. “Un progetto cheuna volta sottolinea il legame che c’è tra l’azienda ed il territorio in cui si ...