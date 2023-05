Assocontact | lotta al telemarketing illegale entra nel vivo il Codice di condotta

Leggi su iltempo

(Di martedì 30 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Labitalia) - Sono oltre 4.000 le segnalazioni che i cittadini inviano al garante privacy ogni mese. Il fato è stato reso noto in occasione del convegno 'La forza del gioco di squadra'. All'evento hanno partecipato il presidente del Co.re.com Lazio Maria Cristina Cafini, del componente del Collegio garante per la protezione dei dati personali, Guido Scorza, e del direttore del Dipartimento reti telematiche e marketing della medesima autorità, Riccardo Acciai. Ildi, un punto di partenza e non un punto di arrivo per tutti i partecipanti, rappresenta un traguardo per la costruzione positiva di un sistema di regole concrete e condivise a favore dellegale. Il, redatto in soli 18 mesi, ha coinvolto 40 persone e 15 tra associazioni proponenti e aziende partecipanti. Nel ...