Ascom Confcommercio Bergamo in assemblea | “La città che cambia Innovazione | economia e socialità”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 30 maggio 2023). Si è svolta lunedì (29 maggio) la 78esimagenerale di, con il tema “lache”. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sul terziario, che nella nostra provincia è un settore di punta, e per evidenziare i principali problemi da risolvere. “In questi tre anni le imprese del terziario bergamasco hanno cercato di reagire e di mettere in campo quanto necessario per restare vive e competitive in un mercato che in poco tempo è profondamenteto. Le aziende del terziario orobico sono ancora fortemente indebitate e il tasso di indebitamento ha superato la soglia per molte imprese, in particolare quelle ...