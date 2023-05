ASCOLTI TV 29 MAGGIO 2023 | L’ISOLA DEI FAMOSI 18 | 6% | VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI 16 | 1% | REPORT 8 | 2% | BUON DEBUTTO DE LA PROMESSA 23 | 6%

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 30 maggio 2023)TV 29· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2934 37.19 PT – 7954 39.70 24 – 3053 38.70 PT – 7380 36.83 Tg1 Rassegna Stampa – 301 11.79Tg1 – 852 18.00Tg1 Mattina – 606 12.93UnoMattina – 734 17.56Storie Italiane – 713 17.81 + 765 17.44Consegna del Premio Paolo VI – 655 12.50È Sempre Mezzogiorno! (R) – 1526 16.04Tg1 + Tg1 Ec. – 2931 24.19 + 2231 18.46Pres. Oggi è un Altro Giorno – 1490 12.81Oggi è un Altro Giorno – 1453 14.94Sei Sorelle – 1045 13.89Pres. Vita in Diretta – 1512 19.90Vita in Diretta – 1872 21.81L’Eredità – 2548 22.79L’Eredità – 3556 24.83Tg1 – 4264 24.07Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4252 22.35 + 5121 24.95Non è Unda– 2905 16.10Me l’Aspettavo + Viva Rai2! – 921 9.23 + 355 6.82 Prima Pagina – 574 18.21Tg5 – ...