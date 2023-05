Ascensore al Colosseo | il concerto dell' Orchestra Italiana del Cinema

(Di martedì 30 maggio 2023) Le musiche del kolossal "Il gladiatore" e un saluto di Russell Crowe (l'attore protagonista di quella pellicola blackbuster): l'delsi è esibita sul palco del, in ...

...e la Direttrice del Parco archeologico delAlfonsina Russo partecipano all'inaugurazione del percorso di fruizione e accessibilità del, con la presentazione del nuovodi ...... l'Orchestra Italiana del Cinema si è esibita sul palco del, in una cerimonia inaugurale che ha visto il nuovoper il percorso di accessibilità di cui l'Orchestra è sponsor. 30 ..."Io credo che ilsia un simbolo del patrimonio culturale della nazione italiana in tutto il mondo. E quindi, ...di fruizione e accessibilità per il pubblico con la presentazione dell'...

Il Colosseo accessibile a tutti: un ascensore di vetro per superare i 100 gradini Repubblica Roma

Roma, 30 mag. (askanews) - Il Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano e la Direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo partecipano all'inaugurazione del percorso di fruizione e ...Collega il primo ordine dell'Anfiteatro Flavio alla Galleria intermedia tra secondo e terzo. Salendoci si gode di una visuale spettacolare ...