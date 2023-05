Ascea | tenta di rubare delle auto | arrestato 25enne nigeriano

Leggi su zon

(Di martedì 30 maggio 2023) Nel pomeriggio del 26 maggio scorso, ad(SA), i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania (SA), hanno, in flagranza di reato, undi 25 anni, perto furto. L'uomo dapprima avrebbe cercato, non riuscendovi, di appropriarsi di alcunevetture, ma la tempestiva chiamata pervenuta al numero di emergenza 112 da parte di alcuni cittadini ha permesso ai Carabinieri di individuare e fermare l'indagato traendolo in arresto.