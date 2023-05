Arresto trans | Sala avvia disciplinare contro i vigili E la Procura li indaga De Corato | risposta indecente

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 maggio 2023) Fa discutere la decisione del Comune di Milano dire un procedimentoper gli agenti della polizia locale responsabili dell’alcuni giorni fa di unaessuale brasiliana nella zona della Bocconi. Che ha permesso alladi aprire un fascicolo. Per l’ammanettamento, come si vede da un video diventato virale, infatti avrebbero utilizzato manganelli e spray al peperonincino. Il video amatoriale finito sui social, diffuso dal sito Milanobelladadio, è diventato presto un caso. Sollevando critiche e interrogativi sulla condotta della polizia locale per eseguire l’brasiliana,il procedimento ...