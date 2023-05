Arnold Schwarzenegger su Bruce Willis | “Nessuno degli eroi va in pensione | noi ci ricarichiamo”

Leggi su diredonna

(Di martedì 30 maggio 2023)ha voluto ricordare con passione tutto il talento del collega, ritiratosi dalle scene nel marzo del 2022 a causa della diagnosi di demenza frontotemporale: “Penso che sia fantastico. È sempre stato una grande star e lo rimarrà anche negli anni”, ha dichiarato il volto di Terminator nel corso di un’intervista per CinemaBlend di sabato 27 maggio 2023. L’ex governatore della California ha ritagliato uno spazio per esprimere tutta la stima nei confronti del celebre produttore cinematografico e attore di fama mondiale con cui, nel 2010, ha collaborato sul set de I Mercenari, unoaction movie più conosciuti di Sylvester Stallone: Penso che verrà ricordato per sempre come una star fantastica. E anche come un uomo gentile. A causa delle sue condizioni di salute, ...