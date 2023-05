Arnaldi-Shapovalov | Roland Garros 2023 | programma | orario d’inizio | tv e streaming Precedenti e tabellone

(Di martedì 30 maggio 2023) Matteoaffronterà Denisal secondo turno del, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per mercoledì 31 maggio, sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Campo 12 (in precedenza si giocheranno Fils/Mpetshi Perricard-Arribage/Sanchez e Sherif-Potapova). Il 22enne ligure incrocerà il 26enne colombiano. Bella sfida tra il numero 106 al mondo e il numero 32 del ranking ATP. Non ci sonotra i due giocatori. Il nostro portacolori cercherà di giocarsela alla pari contro un rivale di lusso che partirà con tutti i favori del pronostico. In palio la qualificazione al terzp turno da disputare teoricamente contro il fuoriclasse spagnolo Carlos Alcaraz. Di seguito il calendario ...

Il serbo opposto a Fucsovics. Occhi anche sue sul numero 1 Alcaraz contro Daniel. In campo Errani, Sabalenka e Kasatkina Dopo l'esordio con Cornet, Camila Giorgi ritorna sul centrale anche al secondo turno contro la testa ...Le quote diPartita difficile da leggere, dicevamo: daci si aspetta tutto e il contrario di tutto, mentresembra esaltarsi nella lotta. Un confronto di ......00 - Schwartzman vs Borges a seguire - Errani vs (27) Begu COURT 12 2°match dalle 11:00 - Sherif vs (24) Potapova a seguire -vs (26)COURT 13 Ore 11:00 - Ofner vs (24) Korda a ...

Arnaldi-Shapovalov pronostico, Roland Garros: Over 9.5 1° set a 1.85 La Gazzetta dello Sport

Matteo Arnaldi affronterà Denis Shapovalov al secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione di tennis che si disputerà sulla terra rossa di Parigi. L'appuntamento è per mercoledì 3 ...Dopo la vittoria al primo turno contro Gala, Arnaldi non vuole fermarsi e affronta Shapovalov al Roland Garros da favorito.