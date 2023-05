Armi Ucraina | governo lavora a settimo decreto

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 maggio 2023) Si tratterebbe di uninterministeriale dopo quello di fine gennaio. Oggi Crosetto in ascoltato al Copasir Ilè al lavoro sulper l’invio diall’. E’ quanto si apprende da fonti qualificate. Si tratterebbe di un nuovointerministeriale dopo quello di fine gennaio scorso che diede il via libera al sesto pacchetto di aiuti militari. Oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ascoltato in audizione davanti al Copasir: le riunioni sono coperte da segreto e l’ordine del giorno non è pubblico, ma non è escluso che la riunione possa essere stata anche l’occasione per annunciare i contenuti del provvedimento. Infatti fin dal primo invio, nella scorsa legislatura, i contenuti dele i tipi di ...