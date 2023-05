Arisa non sarà più la madrina del Pride | Ho ricevuto insulti pesantissimi La risposta di Vladimir Luxuria

Le parole di apprezzamento nei confronti di Giorgia Meloni stanno creando seri problemi ad, chesi aspettava di essere travolta dalle critiche per un'opinione personale. Soprattutto perché la cantante ha sempre dimostrato con i fatti di essere vicina a certe battaglie sociali. ...La cantante, infatti,prenderà parte al Pride di Milano eci sarà nemmeno, con tutta probabilità, a quello in programma a Roma . Con un post pubblicato sui suoi account social,ha fatto ...Una confessione che costa caro:sarà ai Pride di Milano e di Roma. È la stessa cantante a ...

Arisa non parteciperà al Gay Pride di Milano: «Ciao ciao LGBTQ+ people» Rolling Stone Italia

Dopo l'intervista a La confessione, la trasmissione sul Nove condotta da Peter Gomez, Arisa è stata travolta dalle polemiche per le sue… Leggi ...Luxuria condanna Arisa per le parole spese a proposito di Giorgia Meloni e la posizione sul mondo LGBTQ+ Cher hanno spinto la comunità a non ...