Arisa lancia un messaggio alla comunità LGBTQ+ dopo le critiche | “La diversità è ricchezza”

(Di martedì 30 maggio 2023)ha condiviso un lungosui social in cui ha chiarito la sua posizione in meritol’intervista televisiva del 26 maggio 2023 per il programma La Confessione, condotto da Peter Gomez, la cantante di Non vado via ha ricevuto pesantiper aver espresso il suo apprezzamento nei confronti della premier Giorgia Meloni e, proprio in queste ore, ha comunicato a tutti i suoi follower la decisione di non partecipare al Gay Pride 2023: “Mi dispiace davvero tanto”. “Cari ragazzi e ragazze (…), spero che col tempo potremo di nuovo comunicare”, si legge nell’incipit del post pubblicato oggi, 30 maggio 2023, sul profilo Instagram dell’ex vincitrice del Festival di Sanremo: “Per adesso sono solo insulti pesantissimi da parte di alcuni di ...

a Domenica In fa chiarezza dopo le parole su Giorgia Meloni Per farlo,ha chiamato in suo soccorso Mara Venier, padrona di casa di Domenica In: "Permettimi Mara C'è stata una sorta di ..., un po' nervosa, siin una diretta per discutere coi fan del polverone mediatico che l'ha investita, ma nel farlo siin una serie di osservazioni slegate dalla polemica: " io non ...... come nel caso di, Geppi Cucciari e Virginia Raffaele , Victoria Cabello rivela: 'è molto carina, ogni tanto mi manda qualche messaggio : è una persona vera, e sono molto contenta del ...

"Non sono una voltabanderia!", Arisa lancia un appello a Giorgia Meloni Blog Tivvù

"Non sono una voltabanderia!", Arisa a Domenica In fa chiarezza e lancia in diretta un particolare appello a Giorgia Meloni.Dopo la tempesta di critiche Arisa peggiora la situazione con una live: "Voi i dischi manco me li comprate. Io dovrei essere Lady Gaga”. Poi i commenti dei VIP ...