Approvate nuove tariffe TARI a Santo Stefano del Sole | riduzione utenze per i cittadini

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Consiglio Comunale, nella seduta del 29 Maggio, ha approvato leper l’anno 2023, che prevedono unaper ledomestiche. Un importante risultato per l’Amministrazione targatali, reso possibile dalla rimodulazione del ciclo integrato dei rifiuti e dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. L’aumento delle bollette e, in generale del costo della vita, richiede un attenzione particolare nei confronti delle famiglie : auspichiamo di continuare in questa direzione per poter alleggerire la pressione economica suiaggravata negli ultimi anni. Grazie alla manovra messa in essere dall’amministrazione, la percentuale di diminuzione delladomestica per il ...

Ospedali lombardi: in arrivorisorse In arrivo risorse per la ristrutturazione e manutenzione ... Le risorse sono contenute in una serie di deliberedalla Giunta regionale su proposta ...Il costo della spunta passerà da 18 a 12 euro tornando a un prezzo simile a quello precedente all'introduzione delletariffe". L'assessore Sgueglia ha concluso il suo intervento sottolineando ...Il governo ha anche individuato le metodologie attraverso le quali salvaguardare il rispetto dellenorme, se e quando verranno. Il ministero assegnerà dietro richiesta un codice ...

AIFA pubblica il monitoraggio delle estensioni di indicazione e ... AIFA

Nuovi programmi in Francia, la volontà del governo Meloni di ritornare a parlare di nucleare in Europa: Pierluigi Totaro, presidente di "Nucleare e Ragione" commenta i nuovi sviluppi in materia in Eur ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...