Apple rovina milioni di utenti e il giudice gli dà torto | pagherà una multa da 50 milioni di dollari

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 30 maggio 2023)ha raggiunto un accordo di risarcimento di 50diper i difetti di fabbrica dei suoi dispositivi. Negli ultimi anni,ha affrontato diversi problemi di natura legale che hanno attirato l’attenzione sia dei media che del pubblico. Tra i principali problemi che hanno coinvolto l’azienda tecnologica ci sono le controversie relative alla privacy, alle pratiche anticoncorrenziali e alle questioni fiscali.è stata nuovamenteta dai governi nazionali per le sue pratiche commerciali, considerate scorrette – grantennistoscana.itUna delle ultime dispute legali riguarda in modo diretto il rapporto con i suoi. In particolare, moltihanno lamentato la presenza di difetti di fabbrica nelle tastiere ...