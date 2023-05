Anziano dimentica le chiavi e tenta di entrare dalla finestra | la paura lo blocca sul cornicione

(Di martedì 30 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata odierna, alla località “Macchia” di Montecorvino Rovella (SA), i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per soccorrere un 81enne in serio pericolo di vita. L’, dopo averto ledi casa all’interno della propria abitazione, avrebbe deciso dinell’appartamento arrampicandosi sull’adiacenteper poida unaposta al primo piano dell’immobile. Giunto sule realizzata la notevole altezza da terra, per lo spavento e per ladi cadere, l’81enne è rimasto immobile sulla sporgenza di casa, senza riuscire più a muoversi. I Carabinieri, allertati su segnalazione di un passante, hanno subito raggiunto l’abitazione ...

Forse vedono i miei capelli bianchi e pensano che sia, ma non sono così vecchio da pensare ... Spesso ci siche la cosa più importante, nel calcio e non solo, sono i rapporti umani. ...Forse vedono i miei capelli bianchi e pensano che sia, ma non sono così vecchio da pensare ... Spesso ci siche la cosa più importante, nel calcio e non solo, sono i rapporti umani. ...Forse vedono i miei capelli bianchi e pensano che sia, ma non sono così vecchio da pensare ... Spesso ci siche la cosa più importante, nel calcio e non solo, sono i rapporti umani. ...

Anziano dimentica le chiavi e tenta di entrare dalla finestra, la paura ... anteprima24.it

Nella mattinata odierna, alla località “Macchia” di Montecorvino Rovella, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti per soccorrere un 81enne in serio pericolo di ...Dimentica chiavi di casa e decide di arrampicarsi sul cornicione per poter accedere al palazzo ma è rimasto sospeso: anziano salvato a Montecorvino Rovella ...