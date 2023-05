Antonello Valentini entra a far parte dello staff del Ministro Abodi

(Di martedì 30 maggio 2023) La squadra che collabora e lavoro con ilSport, Andrea, si arricchisce con una assoluta figura di spicco e di qualità nel settore della comunicazione., a 71 anni,quindi a fardella scuderia deldopo aver avuto esperienze in Federcalcio prima come capo ufficio stampa e poi come direttore generale. Successivamenteha lavorato nel mondo della stampa, al Corriere della Sera e alla Rai, dove ha svolto funzioni di conduttore e di telecronista e, come ultimo impiego dopo la chiamata dianche in FIGC. SportFace.

E' stato infatti nominato consulente per le strategie dell'informazione Antonello Valentini, a lungo in Federcalcio prima come capo ufficio stampa e poi come direttore generale. Valentini, 71 anni, è ...