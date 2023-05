Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 30 maggio

(Di martedì 30 maggio 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore.La: ladel 30Laè in pieno scompiglio per la tragica scomparsa di Tomas, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio. Pia ha un malore mentre è in cucina con il resto del personale. che pensa si tratti di agitazione per via dell’omicidio. Cruz parla con Manuel e gli fa ...

La Promessa, anticipazioni 30 maggio: la misteriosa morte di Tomas Mediaset Infinity

