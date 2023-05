Anticipazioni La Promessa | Jana ritrova suo fratello?

(Di martedì 30 maggio 2023)continuerà a cercare suoMarcos, che è stato rapito ben quindici anni addietro, e nei prossimi episodi de Lasembrerà essere sul punto di trovarlo. La giovane, infatti, avrà modo di sentir parlare di un certo Curro, un ragazzo di circa sedici anni che lei crederà possa essere proprio suo. La, spoiler: Catalina parla di Curro aCatalina Lujan sarà molto addolorata per la perdita di suogemello Tomas e si soffermerà a guardare alcune vecchie foto nelle quali ci sarà anche Dolores, la madre diuccisa nel corso del rapimento di Marcos, insieme ad una donna su una sedia a rotelle. A quel punto, volendo fare di tutto per scoprire cosa sia successo a suo ...

La: Il grande segreto di Pia Funes chiederà a Jimena una spiegazione sulla sparizione della fede di Tomas . Il ragazzo non la portava al dito quando è stato ucciso e deve per ...Monsignor Bellandi 30 MaggioTVLa: la puntata di oggi, 30 maggio 30 Maggio Zerottonove.it è una testata giornalistica online. Registrazione del Tribunale di ...Monsignor Bellandi 30 MaggioTVLa: la puntata di oggi, 30 maggio 30 Maggio Zon.it è una testata giornalistica on - line. Registrazione del Tribunale di Salerno n°...

La Promessa, anticipazioni 30 maggio: la misteriosa morte di Tomas Mediaset Infinity

Questo, però, è avvenuto proprio poche ore prima che venisse brutalmente assassinato… La Promessa Anticipazioni: scoperta l’arma del delitto La polizia ha fatto partire le indagini per la morte di ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...