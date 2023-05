ANM | da domani Tram di nuovo in servizio Ecco le tratte interessate

Trenord Per l'intera giornata disaranno a rischio anche gli spostamenti sulle seguenti ... Napoli Eav ehanno confermato l'agitazione del personale: per tram, bus e filobus il servizio è ...Napoli, EAV esciopero trasporti 26 maggio: fasce garantite L'aveva già comunicato in anticipo l'eventuale interruzione del servizio per la giornata di, a seguito dello sciopero ...giornata di passione per i pendolari e per chi fa uso dei mezzi pubblici per spostarsi: in ... REGIONE CAMPANIA -dalle ore 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00 (ultima partenza utile 30 ...

Napoli ANM, sciopero trasporti del 26 maggio: le fasce garantite Vesuvio Live

Assostampa Sicilia, Anm Palermo, Gruppi cronisti e pensionati siciliani ricorderanno domani, giovedì 25 maggio, alle 17, al Giardino della Memoria di Ciaculli la strage di Capaci e i cronisti uccisi d ...Napoli - L'ANM ha annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che si terrà nella giornata di venerdì 26 maggio 2023 (inizialmente previsto per il 19 maggio). E' stato proclamato dall'organizzazione sin ...