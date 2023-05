ANGI | al via il Road Show Innovazione Piemonte | prima tappa il 31 maggio ad Alessandria

(Di martedì 30 maggio 2023) L’è lieta di annunciare l’avvio delin collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Regionee il CSI. Un percorso che punta a valorizzare le competenze, a divulgare i temi del digitale, a creare connessioni tra i diversi stakeholder del mondoe a sostenere l’ecosistema delle imprese e del territoriose connettendolo con le migliori eccellenze e best practise dell’ecosistema paese. Primo appuntamento il 31p.v. adall’interno della prestigiosa cornice della Sala del Consiglio, Palazzo Comunale dalle ore 14,00 alle ore 17,30. L’iniziativa ha ricevuto l’alto patrocinio del comune di ...

Coordinano: Gabriele Ferrieri, Presidente, e Francesco Paolo, DGTra gli appuntamenti che hanno registrato il sold out Fire , il Grand Opening del #ToFringe23;... DanieleRicevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:...Info: Teatro Astra,Rosolino Pilo 6, mosaicodanza.it Danielee Chiara Gallo Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:

ANGI, al via il Road Show Innovazione Piemonte che punta a valorizzare il digitale e l’innovazione TorinoToday

Milano diventa così capitale dell’innovazione per questa nuova edizione dello YIBF 2023, rinnovata e ancora più ricca di contenuti, promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in ...(Adnkronos) - ANGI, l'associazione dei giovani imprenditori italiana, ha annunciato l'avvio del Road Show Innovazione Piemonte in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Reg ...