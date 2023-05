Anche la Spagna vira a destra | avviso di sfratto a Sánchez e segnale a Bruxelles

(Di martedì 30 maggio 2023) Dopo il successo di Kyriakos Mitsotakis in Grecia,la: le elezioni nelle città e nelle comunidades autonome hanno sancito la vittoria del Partito Popolare (31,5 per cento, +8,8) e di Vox (7,2 per cento, +3,5), i due partiti all’opposizione del governo. La débâcle diEcatombe per le forze che sostengono l’Esecutivo attualmente in carica. Il Psoe perde voti rispetto a quattro anni fa (28 per cento, -1,3) ma mantiene, come il Pd in Italia, lo zoccolo duro dei progressisti. L’evaporazione dei compañeros, tuttavia, ha impensierito Pedrotanto da far tremare la Moncloa. Non sono pervenute altre forme di vita nella galassia di sinistra: Unidas Podemos, l’alleanza d’ispirazione eco-comunista e no-global, non supera la ...

Isabel Díaz Ayuso, la "diva pop della destra" ... ma progressi maggiori si sono visti in Finlandia, e soprattutto in Grecia (+29 per cento) ... In questi ultimi Stati si sono notati incrementi rispetto al 2018 al contrario di quello che è ... C'è un filo che lega la Spagna all'Italia Sì, c'è. Anzi, più fili che si aggrovigliano in una ... A questo punto, se una certo clima processuale è abbastanza peloso, è inevitabile osservare che ...

Domenica elettorale anche in Spagna, test dall'esito incerto per il socialista Sanchez RaiNews

Dopo le elezioni in Spagna, il tracollo del Psoe e il trionfo del Pp, il premier Sanchez si dimette e convoca le elezioni per il 23 luglio ...