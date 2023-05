«Anatomia di una Repubblica» | al Teatro della Pergola e in cinque biblioteche un viaggio nella storia d’Italia per celebrare i 77 anni

Le risorse sono contenute inserie di delibere approvate dalla Giunta regionale su proposta ... nuovo blocco e servizi: pronto soccorso, farmacia, laboratori, immunotrasfusionale,......arrivo 800 milioni di euro per la ristrutturazione degli ospedali Le risorse sono contenute in... nuovo blocco e servizi: pronto soccorso, farmacia, laboratori, immunotrasfusionale,...Gli eventi in programma sul territorio A Firenze per la Festa della Repubblica si terrà l'evento 'diRepubblica', uno spettacolo a ingresso libero al Teatro della Pergola e l'apertura ...

Anatomia di una Repubblica | Cultura Comune di Firenze

Tra gli eventi speciali dell’Estate Fiorentina, venerdì, anche un viaggio nella storia dell’Italia repubblicana con “Anatomia di una Repubblica” a cura del Teatro della Toscana per i 77 anni della Rep ...Intervista allo scrittore. "Come Meloni il premier ha seguito le politiche di Bruxelles e puntato poi su una ‘guerra culturale’, ma con ...